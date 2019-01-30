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Блогер Паук потроллил Мадуро и вышел на «пикет в его поддержку»

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  • 30.01.2019, 11:19
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Реакция белорусов была очень показательной.

Рудобельский блогер и активист Андрей Паук решил потроллить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и вышел на шуточный пикет в его поддержку. Видео перфоманса появилось на Youtube-канале «Рудабельская паказуха».

Блогер вышел с плакатом «За Беларусь! За Венесуэлу! Мадура, давай да нас у Шкаву!».

Реакция белорусов на перфоманс была очень показательной.

Как оказалось, рядовым белорусам абсолютно безразличны проблемы «братского президента Мадуро».

А вот Лукашенко довольно пристально следит за судьбой своего друга-диктатора. 25 января правитель позвонил Николасу Мадуро и высказал ему свою поддержку.


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