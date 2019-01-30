Майкл Карпентер: Путину придется много маневрировать в Сирии 30.01.2019, 11:27

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Майкл Карпентер

Вывод войск США создал новую ситуацию для Кремля.

В середине прошлой недели в Москве Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились, чтобы обсудить двусторонние отношения. В повестку дня плавно проникла Сирия и органично стала доминирующей темой переговоров, сообщает «Голос Америки».

Американская пресса пестрела заголовками «Эрдоган и Путин делят Сирию». Лакомость сирийского пирога некоторые ставили под сомнение. Сирийский расклад после вывода войск США – серая зона современной конфликтологии. В регионе много игроков с зачастую кардинально разнящимися интересами. Так, в самом начале недели армия Израиля нанесла ракетный удар по Сирии – в ответ, как было объявлено, на запуск ракеты в направлении Голанских высот днем ранее. Израиль заявил, что нанес удар по объектам военной разведки Ирана в Сирии.

В момент нанесения удара в Израиле находился бывший замминистра обороны США Майкл Карпентер. Автор и ведущая программы «Настоящее время Итоги» Юлия Савченко попросила его прокомментировать все события недели, связанные с Сирией.

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