Катающаяся на скейтборде свинья стала звездой Сети 2 30.01.2019, 11:49

Собаки, катающиеся на скейтборде, уже стали довольно привычным явлением, но в Китае на скейтборде научилась кататься свинья.

Жители Пекина могут наблюдать картину, когда четвероногий экстремал уверенно катит по улице на доске с колесами. Такой ролик был выложен в Сети, пишет сайт vistanews.ru.

Владелица домашнего животного по имени Чен также страстная любительница скейтборда, поэтому она принялась обучать свою свинку. Та оказалась способной ученицей, по крайней мере, азы мастерства свинья уже освоила.

Недаром ведь говорят, что животные перенимают привычки и увлечения своих хозяев.