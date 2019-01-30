Не дороговата ли дружба? 9 Вероника Белова, «Солидарность»

30.01.2019, 11:59

2,076

Фото: AFP

Умение выбирать стратегических партнеров и друзей – явно не конек Лукашенко.

Если уж и перечислять таланты наших властей, то умение выбирать стратегических партнеров и друзей – явно не их конек. Так повелось еще с 90-х, и продолжается по сей день.

Увы, политика – это не посиделки друзей на лавочках, где ребята попили пива, перемыли кости недругам и разбежались по своим квартирам. За симпатии и антипатии правителей всегда расплачивается народ.

Венесуэла – наглядный тому пример. Этот возникший на фоне личной симпатии и стратегической глупости белорусско-венесуэльский альянс не просто вылился в большой пшик, но и довольно больно ударил по карману.

Наверное, иначе и быть не могло. Режим популистов и толкователей вещих снов «про птичек» не справился даже с задачей пугала. Когда танкеры с венесуэльской нефтью, призванные напугать своей альтернативой российского поставщика (тоже, заметьте, еще одного умело подобранного «стратегического партнера») начали прибывать в порта, смеялись все. Игра явно не стоила свеч.

Да и другие проекты не тянули на прорывные. Вот лишь неполный список белорусских предприятий, которым задолжала Венесуэла: «Белзарубежстрой» (на 2017 год более 108 миллионов долларов), МТЗ (почти 50 млн долларов), «МАЗ ВЕН С.А.» (около 170 млн долларов), Оршанский авиаремонтный завод (4 млн долларов). Думается, продолжать можно долго.

И это мы еще не берем во внимание подношения на безвозмездной основе. Помните 500 тонн сухого молока, которые мы поставили Венесуэле в 2018 году «на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке»?

Не дороговата ли дружба? Или у нашей экономики дела обстоят настолько хорошо, что можем себе позволить выкинуть пару сотен миллионов долларов на ветер?

А ведь то, что это деньги на ветер сомневаться не приходится. Все это мы оплатили из собственного кармана. Хотя разве у нас спрашивали? Мы однажды щедро делегировали эти полномочия одному человеку, и теперь он также щедро раздает наши кровно заработанные по своему вкусу и разумению.

Конечно, в каждой стране может случиться какая-нибудь катастрофа, от этого никто не застрахован и в этой ситуации прийти на помощь братскому народу — дело благородное. Но что случилось в Венесуэле — землетрясение, наводнение, война? Бездарная, безответственная власть в результате бестолкового управления привела страну к экономическому коллапсу. И каждый раз, оказывая помощь, мы просто помогали этой власти продержаться на плаву, чтобы она могла и дальше тащить свою страну в пропасть.

Впрочем, внутренние устремления белорусского президента понять совсем не сложно. Кому как не ему знать, как тяжело управлять страной без щедрой поддержки соседей и что может произойти, если эта поддержка иссякнет. Поэтому и шлет он дорогим преемникам Чавеса теплые приветы, молоко и возмущенные заявления вроде того, что «категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство». Ну а нам остается только оплачивать эти чьи-то фобии.

Вероника Белова, «Солидарность»