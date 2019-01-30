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Болгария начала интеграцию в еврозону

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  • 30.01.2019, 12:03

София хочет перейти на евро к 2022 году.

Минфин Болгрии надеется, что страна вступит в банковский союз ЕС уже летом 2019 года и начнет двухлетний процесс интеграции в еврозону.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил 29 января в Софии, что его страна все еще стремится перейти на евро к 2022 году, несмотря на сопротивление части местных предприятий, пишет liga.net.

Борисов считает одним из главных преимуществ присоединения к еврозоне то, что банковская система Болгарии станет более дисциплинированной: крупные банки начнет контролировать Европейский центробанк, а не национальные органы власти, которые могут быть менее придирчивыми.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который отвечает за общую валюту ЕС, приветствовал намерения болгарской власти.

Министр финансов Болгарии Владислав Ґоранов надеется, что страна вступит в банковский союз ЕС уже летом 2019 года и начнет двухлетний процесс интеграции в еврозону. Это позволит стране перейти на евро в январе 2022 года, сказал чиновник.

Сейчас евро - официальная валюта 18 из 28 стран - членов ЕС.


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