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В Бресте снеговика осудили за «несанкционированный пикет»

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  • 30.01.2019, 12:19
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Присужден штраф размером в одну «базовую».

Сегодня в Бресте судили одну из участниц акций протеста против аккумуляторного завода Юлию Ничипорук, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Помните, как в Бресте на акции протеста против аккумуляторного завода в ноябре ростовую куклу арестовали? Думали, это дно? Нет.

Сегодня в Бресте судят Юлию Ничипорук за снеговика. Ее обвиняют в «несанкционированном пикете» из-за наклейки, которой он был украшен. Процесс проходит весело.

Уже прозвучали предложения от собравшихся доставить в суд в качестве свидетеля или потерпевшего снеговика или хотя бы снег, из которого он был сделан», - передает «Баста».

Участник протестов в Бресте, активист и блогер Александр Кабанов сообщил, что суд признал Юлию Ничипорук виновной в «несанкционированном пикете» и присудил штраф размером в одну базовую величину.


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