Алексей Навальный начинает «битву за Санкт-Петербург» 30.01.2019, 12:24

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Алексей Навальный

Cеверная столица Россия стала cамым протестным городом страны.

Через несколько месяцев в Северной столице России пройдут выборы губернатора и местных депутатов. И, как пишет в своем Twitter глава ФБК Алексей Навальный, не смотря на то, что представители «партии жуликов и воров» никогда не набирают в городе больше 40 процентов голосов, в итоге они получают «все мандаты, которые могут», пишет rusmonitor.com.

Такое положение дел, по словам Навального, не устраивает жителей Санкт-Петербурга, который сейчас является самым протестным городом страны. В связи с этим, говорит оппозиционер, его штаб запускает специальный проект spb.vote, призванный сделать так, чтобы местными депутатами «стали нормальные, честные люди». Для реализации этого проекта, по словам главы ФБК, надо сделать две вещи:

1. Найти хороших, достойных кандидатов в депутаты и помочь им выдвинуться;

2. Слаженно голосовать за выбранных кандидатов.

Каждый «честный, идейный» человек, который хочет стать депутатом, чтобы служить людям, должен зарегистрироваться на сайте spb.vote, а штаб А. Навального в Санкт-Петербурге берет на себя обязательства по оказанию помощи в ведении прозрачной избирательной кампании, ведь только так, говорит политик, можно победить «оккупировавших» городскую Думу единороссов: