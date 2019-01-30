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Послы стран НАТО утвердили протокол о присоединении Македонии

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  • 30.01.2019, 12:41

После подписания документ будет направлен в национальные парламенты стран Альянса.

Послы стран НАТО утвердили приложение к протоколу о присоединении Македонии.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 29 постоянных представителей НАТО теперь ждут разрешения своих стран подписать протокол.

После подписания он будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.

Представитель НАТО на этой неделе заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена "в ближайшие дни".

Напомним, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

В НАТО считают возможным вступление Македонии в Альянс весной 2020 года.


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