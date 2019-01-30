Лявон Вольский презентовал «Русскую песню» 1 30.01.2019, 12:56

Лявон Вольский

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Музыкант выпустил клип, где поднимает тему влияния российского телевидения.

Лявон Вольский выложил третий сингл с нового альбома «Гравитация». Впервые с начала 80-х артист запел по-русски, сообщает «Белсат».

«Песню я написал в 2013 году, еще до начала событий в Украине. К сожалению, большая часть нашей страны живет в чужом медиапространстве, интересуясь больше звездными романами Пугачевой и Киркорова, чем событиями в Беларуси – было так тогда, остается так и сейчас. Особенно сильно на массы влияет телевидение – об этом клип, который снял режиссер Александр Мицкевич. Я уже лет 10-15 не смотрю никакие каналы и очень этому рад», – рассказал Лявон Вольский.

Концертная презентация альбома «Гравитация» пройдет 2 марта в Prime Hall. Билеты стоимостью от 40 рублей можно приобрести на сайтах Kvitki.by, Primehall.by, а также в кассах. Справка: (033) 661 14 32.

Новый альбом «Гравитация», который выйдет в ближайшее время, завершает трилогию, начатую дисками «Обществоведение» (2014 год) и «Психосоматика» (2016).