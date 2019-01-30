Эксперты назвали самую безопасную страну 3 30.01.2019, 12:59

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При составлении рейтинга был установлен индекс безопасности для 128 стран.

Представители журнала Global Finance опубликовали рейтинг самых безопасных стран мира в 2019 году. Лидировала в перечне Исландия. Об этом пишет Global Finance (перевод — korrespondent.net).

В целом эксперты определили индекс безопасности для 128 стран мира. В ходе работы они принимали во внимание вероятность военного конфликта, уровень экономического развития, уровень преступности и личной безопасности, а также вероятность стихийного бедствия.

Следом за Исландией в рейтинге идут Швейцария, Финляндия, Португалия и Австрия.

В ТОП-10 также фигурируют Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.