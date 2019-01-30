«Баста!»: Кризис жанра прогрессирует 1 30.01.2019, 13:23

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Фото: БелТА

А вы готовы платить милиции за празднование дня рождения или пикник на природе?

Кризис жанра прогрессирует. Ответы на вопрос «Где найти деньги?» не придумываются. Только мы хотели об этом написать, как чиновники продемонстрировали новый гениальный опус — постановление Совета министров №49, пишет Telegram-канал «Баста!».

Теперь за проведение массовых мероприятий нам тоже нужно будет платить. Платить много, как и водится в нашей стране.

Самой жадной оказалась милиция. Им нужно отдать от 3 до 250 базовых - в зависимости от количества участников мероприятия. Коммунальщики и медики тоже не отстают. Ну и про налоги там что-то есть, как же без этого?

Понятно, что постановление направлено в первую очередь против организаторов акций протеста. Но, учитывая, что для их проведения, как правило, разрешения у властей никто не спрашивает, официальных организаторов нет, очень скоро авторы документа поймут, что денег особо на этом не наваришь.

Интересно, как скоро они сообразят, что под определение «массовые мероприятия» подпадают не только уличные акции? Или уже сообразили, наперед? Не зря ведь в документе есть слова не только о тех мероприятиях, на проведение которых «получено разрешение», но и о тех, на которые «отсутствует запрет».

А вы готовы платить милиции за празднование дня рождения или пикник на природе?