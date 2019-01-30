Венесуэльские солдаты призвали военных восстать против Мадуро 30.01.2019, 13:37

Фото: EP

Военные обратились к США с просьбой вооружить противников режима узурпатора.

Венесуэльские военнослужащие, отказавшиеся от службы под началом администрации Николаса Мадуро, призвали администрацию Дональда Трампа снабдить их оружием. Об этом сообщает CNN (перевод – newsader.com).

Солдаты Карлос Гильен Мартинес и Хосу Идальго Азуайе, проживающие за пределами страны, в эфире телеканала призвали Вашингтон оказать военную помощь оппозиции. Они рассказали, что находятся в контакте с сотнями добровольцев-перебежчиков, и призвали венесуэльских солдат восстать против режима Мадуро.

"В качестве венесуэльских солдат мы обращаемся к США с просьбой поддержать нас материально-техническим обеспечением, средствами связи и вооружением, чтобы мы добиться свободы для Венесуэлы", – заявили они.

Идальго Азуайе пояснил, что требуется помощь и от других стран, таких как Бразилия, Колумбия, Перу и другие "братские державы, выступающие против этой диктатуры".

По словам перебежчиков, тысячи рядовых венесуэльских военных высказывают недовольство действующими властями. По этой причине, как сообщается, солдаты работают над формированием единого фронта сопротивления.

В то же время Идальго отрицательно ответил на вопрос о прямом военном вмешательстве Америки. "Мы не хотим, чтобы иностранное правительство вторглось в нашу страну", – сказал он, пояснив, что предпочел бы увидеть восстание венесуэльской армии.

По данным телеканала, заявления прозвучали на фоне заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что всем, кто попытается навредить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо, грозят "серьезные последствия".

"Мы осуждаем угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить: всех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо, ждут серьезные последствия ", – написал Болтон в своем твиттере.

Накануне генпрокурор Венесуэлы заявил о намерении начать расследование против самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо. США отказались признавать Мадуро в качестве действующего главы государства и признали легитимность Гуайдо. Два дня назад администрация Трампа утвердила санкции против венесуэльского нефтяного сектора с тем, чтобы лишить Мадуро источников финансирования. В то же время Вашингтон пока не заявлял о намерении вмешиваться в ситуацию военным путем.