Арина Соболенко — о комментариях в интернете: Иногда мне интересно, а чем вы занимаетесь 30.01.2019, 14:02

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси рассказала, читает ли комментарии о себе.

Об этом белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала сайту championat.com.

- У вас часто спрашивают про "коучинги" с Дмитрием Турсуновым, потому что это интересует публику. Насколько вы сами чувствительны к этим комментариям и обсуждениям людей со стороны?

- Интересно, конечно, посмотреть, почитать о себе. В основном, я получаю негативные комментарии, на которые стараюсь не обращать внимания.

Когда ты проиграешь, тебя заваливают совсем гадкими вещами, и это даже смешно, потому что люди не понимают, как много ты работаешь, как много усилий ты прикладываешь.

Ты боролась, но у тебя не получилось победить, и люди пишут, что ты ни о чем. Иногда мне просто интересно спросить: "а чем вы занимаетесь, и чего достигли?"

Хотя иногда бывают и положительные комментарии, которые вызывают смех и поднимают настроение. Их интересно читать, люблю юмор, — заявила Соболенко.