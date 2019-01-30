Опубликован трейлер фильма о полете американцев на Луну 1 30.01.2019, 14:04

Фильм приурочен к 50-летию высадки астронавтов США на Луну.

В сети появился трейлер документальной картины "Аполлон-11", который приурочен к 50-летию высадки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на Луну. Ролик появился на YouTube-канале NEON, пишет «Сегодня».

Этот фильм включает в себя пленочные записи, которые хранятся в Национальных архивах США. Они демонстрируют как подготовку, так и саму миссию.

Лента продолжительностью в 93 минуты дебютировала на фестивале Sundance в США. О выходе ее в прокат пока информации нет.