Минские студенты отказываются работать за «спасибо» на лукашенковских Евроиграх 3 30.01.2019, 14:12

Иллюстрационное фото

На учащихся оказывают давление руководство вузов.

Об этом сообщил читатель сайта Сharter97.org:

«Есть информация от старосты одного технического университета в Минске, что на Европейские игры серьезная нехватка студентов. С одного универа требуют собрать минимум 200 человек и ситуация очень серьезная. Заманивают любым способом вплоть до автоматов по всем экзаменам. Также обещают 100% заселение в общежитие в следующем семестре, материальная помощь и другие «ништяки». Знаю одного человека, он староста, слышал разговор по телефону с зам.деканом этого вуза.

Ситуация очень серьезная, готовы реально платить деньги в виде мат.помощи, но студенты идти волонтерами все равно не хотят.

Сейчас студенты не глупые, за спасибо работать не хотят. Вот такая жесткая нехватка волонтеров.

Министр образования собрал всех ректоров вузов и сказал собрать 1700 студентов. Если же какие-то студенты записались волонтерами, но не пришли и ничего не делали, то цитата "на сессии их не щадить". Я думаю старшим курсам вряд ли что-то сделают или отчислят, но первокурсников реально могут поотчислять, если записались волонтерами и не явились на игры», - сообщил читатель.

Напомним, власти Беларуси планируют провести Европейские игры в 2019 году. Из-за незаконного приговора лидерам независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, глобальные профсоюзы призвали Комиссию по проведению Европейских игр напомнить властям Беларуси о необходимости соблюдать права человека и перенести международные соревнования из Минска.