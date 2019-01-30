Европа вслед за США отказывается от венесуэльской нефти 30.01.2019, 14:19

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К санкциям против Мадуро будет присоединяться все большее количество стран.

Решение правительства США об обширных санкциях в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы, по существу, выглядит как запрет на поставки нефти этой латиноамериканской страны не только в США но и, возможно, по всему миру, пишет finanz.ru.

Администрация Трампа ввела санкции против Petroleos de Venezuela SA и центробанка страны в понедельник, усиливая давление на Николаса Мадуро после того, как США признали временным президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

PDVSA попадает в так называемый SDN-список - это означает, что гражданам США в целом запрещается вести с ней дела. Включение в данный перечень является мощным инструментом, который может ограничить торговлю венесуэльской нефтью далеко за пределами США.

Последними компаниями, попавшими в SDN-списки, были фирмы, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, включая ОК "Русал". Решение о санкциях против них взбудоражило глобальные рынки металлов в прошлом году, поскольку покупатели и трейдинговые компании в США и других странах прекратили операции с алюминиевым гигантом. Министерство финансов США отменило ограничения в отношении трех компаний, связанных с Дерипаской, на этих выходных.

Обширное воздействие

"Когда компания попадает в SDN-список Министерства финансов США, большинство международных банков прекращают с ней работать, - говорит аналитик Hedgeye Risk Management по энергетической политике Джо МакМонигл, в прошлом занимавший высокий пост в Министерстве энергетики США. - Поэтому хотя нынешнее решение касается операций PDVSA с лицами из США, нефтяные санкции имеют гораздо более широкую сферу действия".

Некоторые европейские нефтетрейдеры временно прекратили работать с PDVSA, пока их юристы изучают, возможно ли неамериканским компаниям продолжать покупать венесуэльскую нефть, не нарушая при этом санкции, сообщили источники, знакомые с ситуацией, попросившие об анонимности при обсуждении внутренних вопросов.

Поставки на Восток

"Другие западные страны, скорее всего, тоже присоединятся к санкциям, - говорит Оливье Жакоб, управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH. - Китай и Индия, возможно, продолжат покупать сырую нефть у Венесуэлы, но, по нашему мнению, страна может превратиться в новую Ливию, поскольку нефтяным предприятиям будет все труднее и труднее работать".

Советник США по национальной безопасности Джон Болтон сказал журналистам в понедельник, что санкции сократят экспортную выручку Венесуэлы на $11 миллиардов в течение ближайшего года. Неясно, имел ли он в виду только прямое влияние ограничений на импорт США.

Любое сокращение закупок со стороны США может дать возможность Китаю и Индии, второму и третьему по величине покупателям венесуэльской нефти, закупать больше относительно дешевого сырья, нежелательного для других стран.

США в прошлом вводили санкции против многих представителей PDVSA, но, приняв решение об ограничениях в отношении всей компании, они, по сути, лишают американские нефтеперерабатывающие заводы возможности покупать венесуэльскую нефть по истечении 29 марта переходного периода, предусмотренного для сворачивания операций с компанией.

Citgo Petroleum, базирующейся в Хьюстоне дочерней компании PDVSA по переработке и маркетингу, разрешено продолжить работу, но она не сможет перечислять средства режиму Мадуро. Выручка Citgo должна оставаться на заблокированных счетах в США, сообщило Министерство финансов.

Американским компаниям также запрещено поставлять в Венесуэлу легкую нефть, необходимую для разбавления производимой в стране тяжелой нефти, что еще больше ограничит возможности государства по экспорту.