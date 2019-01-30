Дмитрия Полиенко поместили до суда в изолятор

Дмитрия Полиенко поместили до суда в изолятор1
- 30.01.2019, 14:24
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Бывшего политзаключенного задержали вчера вечером.
Правозащитникам "Весны" стало известно, что вечером 29 января в Минске был задержан бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко.
Протокол административного правонарушения был составлен по статье 17:11 КоАП «изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов» участковым милиционером в конце прошлого года. Также имеются сведения о еще одном протоколе, уже по статье 23.4 КоАП ( "неповиновение законным требованиям сотрудника милиции").
Задержанного доставили в ГОМ Заводского района Минска, где он провел ночь.
Основанием для административного преследования явился пост в «Фейсбуке» с изображением молодого человека и надписью на одежде.
Рассмотрение дела, с большой вероятностью, состоится сегодня в суде Заводского района Минска.
Напомним, это уже второе задержание активиста Дмитрия Полиенко в течение последних недель.
21 января его вместе с соратницей Анастасией Гусевой задержали в его квартире и провели обыск. У активистов изъяли ноутбуки, телефоны, личную переписку. Вечером 23 января задержанных освободили.