Бизнесмен: «Вы же хорошие мастера, почему ушли? Отвечают — не платили» 2 30.01.2019, 14:39

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Фото: facebook.com

Почему литовский и немецкий бизнес не рвется в Беларусь.

Иван Рак рассказал на Примусе об особенностях ведения бизнеса в Литве, о причинах упадка строительной отрасли в строительстве и отношении европейских инвесторов к Беларуси. Несколько высказываний бизнесмена приводит «Салiдарнасць».

В Литве к тебе не ходят проверки одна за одной

По словам директор по развитию литовской компании «Адриус», сегодня Литва — удобная для ведения бизнеса страна.

— Если ты открываешь в Литве бизнес или приходишь в готовую компанию, то тебе открыты все дороги. Пожалуйста — паромы из Клайпеды в Швецию, Финляндию, Германию. Тот же аэропорт в Вильнюсе. В Литве есть абсолютное спокойствие при ведении бизнеса, — делится он. — Ты не сталкиваешься здесь с какими-то административными структурами. Понимаешь, что в конце должен заплатить совокупный налог с оборота 5 или 15%, и за это время тебя вообще никто не трогает. Единственное, к тебе может прийти технадзор, если ты где-то плохо выполнил свою работу.

По словам Ивана Рака, такие комфортные условия привлекают в страну бизнес из России, Украины и Беларуси.

Еще один привлекательный момент — бытовая и социальная устроенность:

— Здесь совершенно по-другому работают детские сады и школы. Все достаточно лояльное, незарегулированное, гибкое. Нет никаких поборов.

«Инвестору проще построить новое»

Готовы ли немецкие или литовские инвесторы купить, к примеру, «Гомсельмаш» на условиях белорусских властей?

— Сегодня все исходят из того, что проще построить новое. Кроме того, все прекрасно понимают, что в Беларуси тебе навяжут контрольный пакет акций в 51%. Инвестора это не устраивает. Литовцы мониторят ситуацию: какие серьезные европейские компании к нам, в Беларусь, пришли. Мы много говорим сегодня о индустриальном парке «Большой камень», но не можем похвастаться мировыми брендами, которые у нас есть, — подчеркнул Иван Рак.

И добавил, что у литовских компаний нет заинтересованности в покупке наших старых промышленных гигантов. А если говорить о немецких инвесторах, об украинских компаниях, то и они относятся с опаской к инвестированию в белорусские предприятия:

— Немцам от нас, откровенно говоря, кроме рабочей силы пока ничего не надо.

Одним из главных барьеров для инвесторов является доминирование государства в экономике страны. В качестве примера собеседник Примуса привел историю с недавним закрытием караоке-клуба «Богема», который арендовал помещение Управделами президента. По мнению эксперта, для повышения инвестиционной привлекательности власти должны отойти от практики продажи права аренды и распродать недвижимость.

«В Германии строитель не боится, что ему не заплатят за работу»

— Недавно мы взяли себе на работу группу плиточников из Беларуси. Я спрашиваю их: ребята, вы где раньше работали. А они говорят, что работали на строительстве здания суда в Минске. Спрашиваю: вы же хорошие мастера, почему ушли? А они отвечают: потому что нам не платили, — рассказал Иван Рак.

По его наблюдениям, большая разница между строительным сектором Литвы, Германии и Беларуси в том, что там нет боязни, что тебе не заплатят за свою работу:

— У нас частный застройщик боится идти на государственный тендер, так как ему могут не заплатить. Почему мы привыкли не платить частным компаниям?

Почему квадратный метр в Швеции дешевле, чем в Беларуси?

— Сегодня в Беларуси есть возможность строить жилье по более дешевым расценкам. Но есть некие правила игры на белорусском рынке жилья, где наши ведущие компании-застройщики определяют цену квадратного метра. Я как-то разговаривал с предпринимателем из Швеции. По его словам, там застройщик выходит на хорошую рентабельность при стоимости квадрата в 320 евро в нормальном жилье эконом-класса, — рассказал бизнесмен.

И напомнил о начале строительного бума, когда сформировались ненормальные строительные расценки:

— Когда простые монолитчики, бросавшие бетон лопатой, зарабатывали полторы тысячи в месяц, а профессор получал 300 долларов.

На цену квадратного метра влияют и устаревшие технологии в строительстве, убежден Иван Рак:

— У нас до сих пор массово строится панельное жилье — оно экологически вредное..