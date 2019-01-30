Эксперт: Крымский мост создает «эффект расчески» 5 30.01.2019, 14:57

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Фото: РИА «Новости»

Вскрылась еще одна проблема построенного оккупантами моста.

Керченский подходной канал стремительно мельчает, что может нести угрозу для судоходства канала.

Об этом свидетельствуют данным о фактических глубинах акватории порта Керчь, поступаемые из капитании, пишет "Обозреватель".

Судя по публикуемым сведениям, Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в Торговый порт суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4,9 метра. Причем этот процесс резко активизировавшись после начала стройки Крымского моста.

В указанном выше промежутке времени капитанией порта несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения. По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала — естественный процесс. Однако, когда в "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием, ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

"В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов:

"И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы", — пишет СМИ.

Это не единственная проблема, связанная с Крымский мостом:

5 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В Крыму продолжаются оползни в районе моста, которые могут привести к его разрушению.

При строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

На автомобильных подходах к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи.