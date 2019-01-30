Как Шуневич впал в депрессию на целый месяц Денис Казакевич

30.01.2019, 14:59

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Игорь Шуневич

Казалось бы, мало ли какие слова пишут на заборах.

И ведь никто не воспринимает их лично на свой счет. Но министр обиделся. Надпись на заборе "Менты убивают людей" министр воспринял как необоснованное разжигание вражды против него лично. Министр как человек с тонкой душевной организацией впал в депрессию на целый месяц.

Однако, через месяц после того, как клеветническая надпись была замазана, милиционеры все-таки смогли взять себя в руки. Действовать решили с соблюдением всех правил конспирации. "Димон, открой дверь, пообщаться с тобой хочу", - убедительно пускал пыль в глаза следователь уголовного розыска подозреваемому, чтобы тот не заподозрил страшную правду о том, что его пришли задерживать. Как всегда бывает в таких случаях, действовала вооруженная команда профессионалов в бронежилетах.

После успешного задержания особо опасного рецидивиста в квартире провели тщательный обыск, не пропустив даже внутренностей дивана. Затем, была произведена выемка. Изъяли майки, мобильный телефон, два ноутбука и жесткий диск. Забрали деньги как предмет, имеющий ключевое значение для ведения следствия.

Транспортировка главаря осуществлялась в соответствии с новейшими разработками отечественных психологов-криминалистов. "Мы тебе сейчас обоссым голову! Ты у меня на бутылке прыгать будешь!", - говорили задержанному, который стоял при этом на коленях. Сотрудники, при этом, действовали в соответствии с методикой и били подозреваемого несильно.

На раскрытие дерзкого преступления были брошены самые опытные кадры, владеющие высочайшей техникой ведения допроса. "Дима, ну вот давай я возьму тебе два королевских фалафеля, а ты бумажки с повинной подпишешь, а?", - по-приятельски говорил подозреваемому следователь. В надежде, что рецидивист себя нечаянным образом выдаст, применялись тонкие психологические приемы, как то гуманное предложение не открывать уголовное дело против его подруги в обмен на чистосердечное признание.

Бандиты, однако, прибегали к самым гнусным махинациям для сокрытия своего преступления. Особенно усердствовала одна задержанная. Она симулировала головные боли, мигрень, позывы к рвоте. "Здесь не медицинское учреждение", - пресекла эти поползновения опытная сотрудница. Подозреваемая, однако, не унималась и не побрезговала даже симулировать необходимость сходить в туалет.

Для того, чтобы помешать ведению следствия, использовались нелепые придирки, например, наглое требование предоставить туалетную бумагу или, хотя бы раз в день, покормить. В бесплодной попытке манипулировать добротой сотрудников милиции главный рецидивист попытался передать симулянтке вафли, на что получил достойный ответ: "Ее надо в ж... вы..., а не передачки передавать".

Глядя на то, с какой тщательностью ведется расследование, можно смело утверждать, что это дерзкое преступление будет раскрыто, а министр, человек с тонкой душевной организацией, большой любитель голубых мундиров и кожаной портупеи, может быть доволен своими подопечными.

Денис Казакевич, "Фейсбук"