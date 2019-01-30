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Бага о матче с «Арсеналом»: Это сумасшедшая история нашей клубной биографии

  • 30.01.2019, 15:21
Алексей Бага
Фото: Сергей ПУШКИН / «Прессбол»

Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от матча с лондонским клубом.

«Мы не в коем случае не относимся к «Арсеналу» как к прогулке. Две игры и все. Как недавно неправильно поняли мои слова или неправильно поняли мой тон в плане того, что это товарищеские игры. Ни в коем случае. Это сумасшедшая история нашей клубной биографии, сумасшедший стадион, сумасшедшая команда. Но нам надо понимать, что мы готовимся не только к Арсеналу, но и к большому-большому и интересному сезону», – сообщил Алексей Бага корреспонденту «Спорт-кадра», пишет «Трибуна».


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