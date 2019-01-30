Любовь к пицце принесла пенсионеру сотни тысяч долларов 2 30.01.2019, 15:22

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Житель Висконсина купил выигрышные билеты по дороге в пиццерию.

Житель США, вышедший на пенсию семь лет назад, сорвал куш в лотерее благодаря любви к пицце, сообщает lenta.ru.

Стивен Аллен (Steven Allen) из деревни Де Сото, штат Висконсин, отправился перекусить в любимую сетевую пиццерию Rocky Rococo. По дороге он зашел в продуктовый магазин и захватил пару лотерейных билетов SuperCash! с комбинацией чисел 17-18-20-26-27-31.

Затем он проверил результаты розыгрыша на официальном сайте. Пенсионер стал обладателем джекпота в размере 350 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). «Я увидел 17, 18 и 20. Числа продолжали совпадать, — вспоминает Аллен. — Я не мог осознать, что выиграл, поэтому перепроверял номера раз за разом. Я до сих пор не могу в это поверить».

По словам Аллена, «деньги пришлись как нельзя кстати», поскольку теперь пенсионер «не будет так сильно зависеть от помощи близких».