СМИ: Македония может вступить в НАТО уже этим летом 30.01.2019, 15:29

Для этого все страны-члены НАТО должны ратифицировать договор о перименовании Македонии.

Переименованная Северная Македония может вступить в НАТО уже в июле этого года. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Euractiv.

Но, как пишет источник, для интеграции страны в Североатлантический альянс необходимо, чтобы все страны-члены в ускоренном режиме ратифицировали соглашение о переименовании. Стандартно, это процедура занимает год.

По данным Euractiv, протокол о присоединении Македонии к НАТО вчера подписали 29 послов альянса. Символически, первой страной, которая одобрит его, будет Греция.

Одним из тех, кто попытается не пустить Македонию в НАТО. Как сообщают СМИ, в 2018 году экс-премьер Македонии Никола Груевский попросил политического убежища у венгерского премьера Виктора Орбана и с тех пор высказывается строго против переименования и вступления Македонии в НАТО.