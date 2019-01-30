Деньги в тумбочке Путина заканчиваются 1 Дмитрий Орешкин, «Главред»

30.01.2019, 15:40

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Дмитрий Орешкин

Россияне все больше смотрят в «холодильник» и все меньше смотрят «телевизор».

В связи с экономическими трудностями, патриотические восторги в России сильно сдуваются. Хорошо изображать из себя сильного, когда ты сыт. А когда пенсионерам приходится обрезать доходы, когда приходится залезать рукой в карман к своим избирателям, когда растут цены и падают доходы, особенно не разгуляешься.

Поэтому, конечно же, есть люди, которым не нравится то, что делает Путин, потому что это контрпродуктивно с экономической точки зрения. Санкции. Ограничение возможностей финансирования за рубежом: раньше Россия могла получать дешевые деньги, дешевые кредиты западных банков, а теперь она этого не может делать. Поэтому весь экономический блок вежливо, молча, естественно, ничего не говоря, про себя крутит пальцем у виска.

Есть такая вещь как "тумбочка". Все привыкли брать из этой "тумбочки" деньги. И постоянно идет борьба за то, кто возьмет больше этих денег. Путин раздул военный бюджет так, что примерно треть государственного бюджета уходит на силовиков в широком смысле слова: армию, военное снабжение, полицию. А денег-то не бесконечное количество.

Поэтому те, кто отвечает за появление денег в "тумбочке", понимают, что санкции у нас отобрали, грубо говоря, 10 миллиардов долларов. Они понимают, что за "ЛНР" и "ДНР" нужно платить. На содержание Крыма уходит где-то 100-150 миллиардов российских рублей в год. Примерно столько же уходит на содержание "ЛНР" и "ДНР", хотя в российском бюджете нет статьи расходов на эти образования, то есть их финансируют какими-то обходными маневрами.

Соответственно, те, кто отвечает за экономику, далеко не в восторге от того, что делается Путиным. Но они же не безумцы, они никогда публично об этом не объявят, потому что для них это будет значить уход в отставку и конец административной карьеры. Так что они все выстроены по ниточке, все поддерживают и одобряют, а то, о чем они думают – их личное дело.

Проблема в том, что со временем денег в "тумбочке" делается все меньше. И сам Путин, как человек рациональный (а он таковым является), понимает, что одно дело – побеждать на фоне растущих экономических показателей, а другое – делать то же самое на фоне падающих показателей. Он понимает, что нужно что-то менять. В частности, поэтому он договаривается с японцами.

Реальной оппозиции путинскому курсу в России нет и не может быть, потому что в России нет реальной парламентской демократии. Но сопротивление судьбы – безликой, без каких-то политических лидеров – Путин ощущает. Он же понимает, что он начал эту историю, а в результате получил падение ВВП, даже на фоне высоких цен на нефть. В РФ наблюдается неимоверный отток капитала: за последний год 67 миллиардов долларов ушли из России. Такого не было никогда.

То есть оппозиция у Путина – не политическая (политическую он уничтожил), а средовая. Сама среда сопротивляется тому, что он делает. Потому что среда нуждается в деньгах, а деньги нуждаются в мирной ситуации и хорошем инвестиционном климате. Пока идут какие-то военные действия, пока Путин ведет себя так, как сейчас, никакого инвестиционного климата в России не будет. Соответственно, ждать экономического улучшения неоткуда.

А люди как раз это сейчас и ждут. Если пять лет назад они восторгались Крымом, то теперь это выдохлось, и эта игрушка больше не радует. Люди все больше смотрят "в холодильник", все меньше смотрят "телевизор". Хотя "телевизор" они, конечно, тоже смотрят. Но "холодильник" говорит убедительнее.

Дмитрий Орешкин, «Главред»