Минздрав изменил систему закупок оборудования и лекарств после «дела медиков» 7 30.01.2019, 15:50

1,439

Запросы теперь направляют в МВД и КГБ.

Министр здравоохранения Валерий Малашко назвал коррупцию проблемой прошлого года и пообещал, что процедуру закупок сделают более прозрачной и понятной. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами перед ежегодной коллегией ведомства, сообщает tut.by.

— Проблемой года была коррупция. И этой части мы на коллегии посвятим особое внимание, в первую очередь говоря о том, какие изменения мы внесли в нормативную документацию, которая регулирует процедуру закупок, делает ее более прозрачной, понятной для всех субъектов этого процесса.

Напомним, 25 июня 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. По делу были задержаны несколько главврачей больниц, представители крупного бизнеса, высокие чиновники.

По информации Минздрава, для совершенствования процедуры закупок медицинских изделий за счет бюджета разработан специальный регламент, установлен порядок и сроки проведения всех этапов закупок. Предполагается, что это позволит увеличить их эффективность, в том числе за счет расширения конкурентной среды.

Также утверждена инструкция о порядке планирования госзакупок, разработан и утвержден план госзакупок медицинских изделий на этот год с учетом частичной децентрализации закупок некоторых категорий медизделий. Для руководителей организаций здравоохранения увеличили с 500 до 2000 базовых величин (на сегодня с 12 750 рублей до 51 000 рублей) порог для самостоятельного проведения процедуры госзакупки.

Также проводится мониторинг электронных аукционов и закупок из одного источника.

Кроме того, организовывают общественные обсуждения проектов заданий на закупку дорогостоящих медицинских изделий, анализируют архивные цены по ранее проведенным закупкам, цены на аналогичное оборудование в России и странах Европы. При этом через МИД и посольства обращаются к производителям по поводу

недобросовестных посредников и предлагают работать напрямую, а с победителями тендеров ведут переговоры о дополнительных скидках.

После утверждения результатов закупок дорогостоящего медицинского оборудования специалисты направляют запросы в МВД и КГБ по поводу того, есть ли информация, препятствующая заключению договора.