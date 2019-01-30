СМИ: Задержан мэр Риги Нил Ушаков 8 30.01.2019, 16:00

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Нил Ушаков

Фото: РИА «Новости»

В доме политика и его рабочем кабинете прошли обыски.

Мэра Риги Нила Ушакова задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Как сообщает DELFI, в доме Ушакова, а также в рабочем кабинете в Рижской думе провели обыски.

О задержании Ушакова сообщил бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов. «KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор», — написал он на своей странице в Facebook.

Официально эту информацию пока никто не комментирует.

«Нил Ушаков не находится ни в отпуске, ни в командировке, — сказал порталу Delfi исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видаускис. — О своем местонахождении он мне не отчитывается. Когда мы будем что-то знать, то распространим информацию».