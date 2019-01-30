Новых «Крумкачоў» допустили к лицензированию 30.01.2019, 16:21

Минский НФК может cыграть в первой лиге.

Минский клуб НФК допущен к процедуре лицензирования в первой лиге чемпионата Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее сообщалось, что БФФ не допустит клуб НФК "Крумкачы" к участию в первой лиге в связи с тем, что команда с аналогичным названием уже состоит среди членов федерации. В связи с этим "вороны" сменили название на НФК, пишет "Прессбол".

В минувшем сезоне НФК занял второе место в третьем дивизионе и добился повышения в классе.