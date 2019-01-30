Английская диета: как похудеть за три недели 30.01.2019, 16:30

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Английская диета считается одной из самых эффективных в плане похудения.

Причем, это не жесткая монодиета, рассчитанная на поедание какого-то одного провианта, ведь английская диета в своем меню содержит многие продукты, запрещенные при других способах похудения. Что из себя представляет диета английская, какое у нее меню, особенности и правила – узнайте в статье segodnya.ua.

Принципы английской диеты

Итак, английская диета рассчитана на 21 день. И за это время вполне реально сбросить до 7 кг лишнего веса.

На английской диете худеется очень быстро, и все благодаря тому, что британские ученые составили такой план питания, в котором "белковые" дни чередуются с "углеводными".

Белки и правильные углеводы имеют гораздо меньшую калорийностью, чем жиры и сахар. За счет этого число потребляемых в день калорий намного ниже обычного. А потребность организма в жирах удовлетворяется за счет сжигания собственных запасов.

В английской диете в течение 21 дня в меню оказываются под запретом макаронные изделия, белый хлеб, картофель, конфеты, сахар.

Последний прием пищи должен быть не позднее 19:00.

Схема английской диеты на 21 день такова:

• Первые два дня – голодные, в течение которых организм очищается, настраивается и привыкает к новому режиму. В это время разрешено только питье в виде 1 л кефира или же томатного сока. Это начальный этап английской диеты.

• Следующие два дня – белковые. Период, когда можно есть небольшие порции исключительно белковой пищи: отварные нежирные мясо и рыбу, вареные яйца, твердый сыр, молоко, кефир, сливочное масло, черный хлеб, мед. Чувство насыщения наступает очень быстро и остается достаточно долго благодаря большому количеству белка в рационе.

• Очередные два дня – углеводные. В меню английской диеты допустима только растительная пища – овощи и фрукты. Содержащаяся в них клетчатка улучшает состояние желудочно-кишечного тракта, стимулирует функцию кишечника. Разрешенные продукты в английской диете: кабачки, помидоры, огурцы, баклажаны, морковь, болгарский перец, свекла, тыква, лук, чеснок, капуста, спаржа, сельдерей, зелень, яблоки, апельсины, ананасы, киви, лимоны, грейпфруты, бананы, виноград. Также можно есть гречневую крупу, овсяные хлопья, коричневый рис.

Затем повторяется белковая пара дней, а за ней – снова углеводная.