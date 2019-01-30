Форс-мажор на $11 миллиардов: что будет с нефтью из-за санкций против Венесуэлы 30.01.2019, 16:32

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Цены на нефть растут второй день подряд.

США 28 января ввели финансовые санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которая поставляла на американский рынок около 500 тыс. баррелей нефти в день. По данным за январь—октябрь 2018 года, это 6,4% всего импорта нефти в США. Активы PDVSA в Штатах были заморожены, американским компаниям и гражданам запрещено вести дела с венесуэльской госкомпанией, сообщает РБК.

Цены на нефть растут второй день подряд из-за опасений перебоев с поставками на фоне венесуэльских санкций. В среду стоимость апрельских фьючерсов Brent выросла на 0,8%, до $61,7 за баррель (по состоянию на 14:25 мск).

Форс-мажор на $11 млрд

В день Венесуэла получала от продажи нефти в США около $32 млн. За 2017 год общая стоимость венесуэльских поставок нефти в США составила более $10,5 млрд (исходя из средней стоимости нефтяной корзины PDVSA в том году). Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что санкции будут стоить Венесуэле более $11 млрд упущенной экспортной выручки в год.

PDVSA вправе продолжать поставки нефти и нефтепродуктов в США в течение еще трех месяцев, до 28 апреля, но платежи за эту нефть не должны идти PDVSA — деньги должны направляться на заблокированный счет в США. Это означает, что у Венесуэлы нет экономической мотивации поставлять нефть в США, фактически это будут бесплатные поставки. Поэтому, скорее всего, торговля нефтью между Венесуэлой и США закончена, если в первой не сменится режим.

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо уже заявил, что венесуэльская нефть будет отправляться из портов покупателям только на условиях предоплаты. «Любое судно, которое отправляется из венесуэльского порта с нашими ресурсами, должно быть оплачено», — сказал он.

Нефть PDVSA, которую американские нефтепереработчики уже приобрели и оплатили до объявления санкций, скорее всего, продолжит поступать в США на танкерах в предстоящие недели.

Пути обхода

PDVSA пытается обойти санкции и просит клиентов, включая американские НПЗ, перезаключить контракты на новых условиях, сообщило агентство Reuters. В частности, компания просит о бартерных сделках (обмен венесуэльской нефти на иностранные нефтепродукты или даже медикаменты и продовольствие), а также изучает возможность использования трейдинговых фирм как посредников для непрямых поставок в США и другие страны.

Но бартерные сделки и непрямые поставки, скорее всего, тоже будут запрещены санкциями. Этот вопрос окончательно прояснится, когда Минфин США опубликует разъяснение применения санкций. Если судить по аналогии с санкциями против Ирана, запрещенные сделки будут включать и те, где не происходит движения денежных средств.

PDVSA рассматривает возможность объявления форс-мажора по поставкам в Северную Америку, сказал Кеведо. Поставки из расчета 300–400 тыс. баррелей в день будут перенаправлены в Индию, Китай, Малайзию и Европу, прогнозирует исследовательская компания Rapidan Energy Group.

Санкции без разбавителей

Американские экспортеры из-за санкций также прекратили поставки в Венесуэлу разбавителей (нафты) для венесуэльской сверхтяжелой нефти. Она не может экспортироваться без разбавления. США поставляли в Венесуэлу примерно 120 тыс. баррелей нафты и легкой нефти в день, без них Венесуэла может лишиться 200–250 тыс. баррелей в день нефтедобычи (до 20%), пишет S&P Global Platts.

Венесуэле придется искать альтернативные пути поставок разбавителей, их источником могут стать Россия и страны Африки, но с наценкой, пишет Rapidan Energy Group.

ЛУКОЙЛ приостановил контракт на поставку PDVSA нефтепродуктов, пока не будут прояснены вопросы с трактовкой санкций, сообщил в Twitter корреспондент The Wall Street Journal Анатолий Курманаев со ссылкой на нефтетрейдеров и источник в PDVSA. Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.