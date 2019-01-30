За четверть века власти Лукашенко чиновники пришли к рекорду по взяткам 30.01.2019, 16:39

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В 2018 году взятки дали самый большой прирост белорусской коррупции.

МВД Беларуси опубликовало статистику преступлений за 2018 год. Если верить этим данным, то практически по всем видам преступлений уменьшилось число зарегистрированных случаев. Например, изнасилований и покушений на изнасилования стало на 17,4% меньше, а разбоев — на 22,4%, пишет officelife.media.

Но некоторые коррупционные виды дали рост. Случаев взяточничества было 1999. Не хватило еще одной «транзакции» для круглого счета. Рост — 4%. Это рекордный показатель в истории Беларуси с 2007 года.

Хищений путем присвоения либо растраты зарегистрировано 782. Рост — 2,5%.

Также в целом по стране зарегистрировано около 1,7 тыс. преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Но без роста, а с минусом: на 19,8% меньше, чем годом ранее.

Напомним, 2018 год принес много коррупционных скандалов. Одним из них стало «дело врачей», в ходе которого была задержана почти вся верхушка Минздрава.