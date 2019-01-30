Нил Ушаков: Никаких преступлений я не совершал, с поста мэра уходить не собираюсь 30.01.2019, 16:45

Нил Ушаков

Фото: DELFI

Информация о задержании мэра Риги не подтвердилась.

Мэр Риги Нил Ушаков утверждает, что никаких противоправных действий не совершал и с поста председателя Рижской думы не уйдет. Об этом сообщает Delfi со ссылкой агентство LETA.

Ушаков подтвердил журналистам, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск у него в офисе и дома. Однако какую-либо вину он отрицает.

"Могу положа руку на сердце говорить, что моя совесть чиста", — заявил он и добавил, что никакой статус ему не был присвоен.

От дальнейших комментариев мэр отказался, поскольку подписал документ о неразглашении информации. Его жена и руководитель бюро Ивета Страутиня-Ушакова сказала, что на ордере на обыск было только имя Ушакова.

Как сообщалось, работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) пришли с обыском в кабинет Нила Ушакова в Рижской думе и к нему домой. Примерно в 12:00 завершился обыск в кабинете мэра в РД, а около 14:20 сотрудники KNAB вышли из дома в Межапарке, где живет Ушаков, и уехали на машинах.