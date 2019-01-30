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Лукашенко выделит на поддержку «русского мира» $420 тысяч

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  • 30.01.2019, 17:10
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Диктатор поддержит учебные заведения РПЦ в Беларуси.

Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей (почти 420 тыс. долларов) в рамках ежегодной поддержки духовных учебных заведений РПЦ в Беларуси, пишет krynica.info.

Деньги выделят из резервного фонда Лукашенко на оплату труда преподавателей и работников, а также выплаты стипендий студентам и учащимся Минской духовной академии, Минской духовной семинарии, Витебской духовной семинарии и Минскому духовному училищу, сообщили в aдминистрации Лукашенко.

Объемы средств определены по требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений РПЦ в Беларуси и количества обучающихся в них.


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