Лукашенко выделит на поддержку «русского мира» $420 тысяч 25 30.01.2019, 17:10

4,567

Диктатор поддержит учебные заведения РПЦ в Беларуси.

Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей (почти 420 тыс. долларов) в рамках ежегодной поддержки духовных учебных заведений РПЦ в Беларуси, пишет krynica.info.

Деньги выделят из резервного фонда Лукашенко на оплату труда преподавателей и работников, а также выплаты стипендий студентам и учащимся Минской духовной академии, Минской духовной семинарии, Витебской духовной семинарии и Минскому духовному училищу, сообщили в aдминистрации Лукашенко.

Объемы средств определены по требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений РПЦ в Беларуси и количества обучающихся в них.