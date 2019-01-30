Португалия будет выдавать «зеленые» визы инвесторам экопроектов 2 30.01.2019, 17:20

1,008

В других странах Евросоюза тоже меняют визовый режим для предпринимателей.

Португалия будет выдавать новый тип виз – «зеленые визы». Их смогут получить иностранцы, которые инвестируют в местные проекты в области экологии, пишет «Европульс».

На «зеленую визу» сможет претендовать человек, который минимум 5 лет инвестировал в португальские проекты в таких областях, как органическое земледелие, возобновляемая энергетика и экотуризм, и вложил не меньше 500 тысяч евро. На «зеленую визу» могут претендовать и иностранцы, непосредственно участвовавшие в таких проектах, и чей вклад оценивается в 500 тысяч евро.

В других странах Евросоюза тоже меняют визовый режим для предпринимателей. Например, Финляндия в прошлом году начала выдавать вид на жительство стартаперам по упрощенной схеме, чтобы те развивали свои проекты в Финляндии. Стартап-виза существует в Эстонии. За первый год существования заявки на нее подали больше 300 человек, а за два года число заявок перевалило за тысячу.