Видеофакт: Канадец уже 14 лет роет подвал с помощью «игрушечных» экскаваторов и бульдозеров 1 30.01.2019, 17:26

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И все эти годы регулярно выпускает видеоотчеты на YouTube.

Канадец Джо Мюррей поставил себе непростую задачу – вырыть подвал с помощью игрушечной строительной техники. Мужчина начал работу в 2005 году и до сих пор не закончил. Свою работу он тщательно документирует на видео, пишет TJ.

Игрушечной техникой Мюррей управляет с помощью пультов дистанционного управления.

Сам канадец, который работает фермером в провинции Саскачеван, называет свое увлечение способом сбежать от реальности.

Некоторые машинки Мюррей специально адаптировал под свои нужды.

Несмотря на то, что строительство подвала длится уже 14 лет, канадец не спешит его заканчивать – он получает удовольствие от процесса.