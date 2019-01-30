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«Барановичидрев» начали ликвидировать

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  • 30.01.2019, 17:40
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Фото: intex-press.by

Шведский инвестор госкомпании находится в тюрьме.

Экономический суд Брестской области начал производство по делу компании ОАО «Барановичидрев». Фактически ведется процесс ликвидации. Но это уже не первый этап. Примерно 2 года назад часть имущества компании уже была продана.

Здания «Барановичидрева» купила частная белорусская компания. Пока неизвестно, будут ли что-то продавать сейчас, пишет officelife.media.

По данным Госреестра банкротств, доля государства в ОАО составляет 83%. Ранее в компанию обещал вложиться подданный Швеции Амидулла Набизада, но в 2018 году его осудили за мошенничество.


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