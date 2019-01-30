Стоит ли объявлять белорусов банкротами? 6 30.01.2019, 17:58

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Чем опасны потребительские кредиты населению.

— Быстрый рост потребительского кредитования потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится,—заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Калечиц.

Кредиты банков на потребительские цели за 2018 год выросли на 46%, или на 1,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2017 году — на 75%, или на 1,3 миллиарда рублей, пишет «Завтра твоей страны».

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха обращает внимание на то, что в относительном выражении отмечается замедление темпов роста потребительского кредитования, а в абсолютном — рост.

— В это время белорусы более активно пользовались потребительскими кредитами, соответственно, произошло увеличение остатка задолженности населения по потребительским кредитам, — говорит эксперт, отмечая, что картину реальной задолженности представить сложно. — Как только просрочка необеспеченного кредита превышает 90 дней, банк выносит эту задолженность на внебалансовые счета. Это серьезная проблема, поскольку статистические данные, которые сейчас имеются, отражают только задолженность на балансах банков.

Александр Муха в качестве представителя одного из кредиторов участвовал в деле о банкротстве ЗАО «Дельта-банк».

— Мой опыт показывает, что сейчас у многих заемщиков – физических лиц достаточно сложное финансовое положение. Часто эта проблема обостряется низкими зарплатами, особенно в регионах нашей страны. В результате могут возникать ситуации, когда заемщик осуществляет регулярные, но недостаточные выплаты. И остаток его задолженности перед банком увеличивается за счет штрафных санкция в форме тех же повышенных процентов и пени. Что касается «Дельта-банка», то на балансе у него небольшая задолженность со стороны физических лиц – менее 1 миллиона рублей, а общая задолженность физических лиц, вынесенная на внебалансовые счета, составляет около 100 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация, по мнению Александра Мухи, имеет место и в других белорусских банках. Было бы целесообразно, чтобы Нацбанк перешел к мониторингу такой задолженности и раскрыл статистические данные о совокупной кредитной задолженности физических лиц, в том числе с учетом проблемных кредитов, отражаемых на внебалансовых счетах банков, считает эксперт. Это позволило бы принимать более объективные решения, в том числе и в части монетарной политики

— Если отдельные заемщики столкнулись с серьезными проблемами при погашения кредитных обязательств на фоне низких зарплат, то стоит рассмотреть вопрос о введении в Беларуси так называемого института банкротства физических лиц. Если начнется процесс повышения процентных ставок, в том числе и по рублевым кредитам, то это может негативно сказаться на погашении и обслуживании рублевых обязательство отдельными физическими лицами. Это приведет к увеличению долговой нагрузки на население.

Эксперт советует белорусам рационально оценивать свои возможности будущего погашения основного долга кредита и его обслуживания в виду выплаты процентов, комиссий и прочих платежей. При этом следует учитывать возможную динамику доходов, возможный рост процентных ставок , что может негативной сказаться на платежеспособности заемщика.

Экономист обращает внимание на еще один важный момент: активное привлечение потребительских кредитов при прочих равных условиях способствует увеличению объемов импорта иностранных товаров в Беларусь. Это негативно сказывается на сальдо счета текущих операций платежного баланса и на общем сальдо платежного баланса страны. Увеличивается импорт потребительских товаров и, соответственно, происходит уменьшение доли товаров отечественного производства на рынке страны. Это негативно влияет и на состояние внутреннего валютного рынка Беларуси, поскольку импортеры демонстрируют дополнительный спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, — подчеркивает Александр Муха.