В Польше спасли горняка, пропавшего после землетрясения в шахте

В Польше спасли горняка, пропавшего после землетрясения в шахте2
- 30.01.2019, 18:25
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Поисково-спасательная операция продолжалась в течение 18 часов.
Польские спасатели нашли горняка, который считался пропавшим после сильного подземного толчка в шахте Рудна возле города Польковице.
Об этом сообщает Polsat News.
Сообщается, что горняка нашли в 14.25 по местному времени. Он смог самостоятельно дойти до транспортного средства спасателей, где его ждал врач.
Поисково-спасательная операция в шахте продолжалась в течение 18 часов.
Землетрясение произошло 29 января около 14 часов дня на глубине 770 метров. Его сила составила около 5 баллов по шкале Рихтера. В район землетрясения находились 32 шахтера.
Всех горняков, кроме одного, спасатели успешно подняли на поверхность. В надежде найти последнего пропавшего они использовали тяжелую технику.
В операции по спасению приняли участие 26 спасательных команд, которые менялись каждые несколько часов.