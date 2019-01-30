В Польше спасли горняка, пропавшего после землетрясения в шахте 2 30.01.2019, 18:25

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Фото: TOMASZ PIETRZYK / wyborcza.pl

Поисково-спасательная операция продолжалась в течение 18 часов.

Польские спасатели нашли горняка, который считался пропавшим после сильного подземного толчка в шахте Рудна возле города Польковице.

Об этом сообщает Polsat News.

Сообщается, что горняка нашли в 14.25 по местному времени. Он смог самостоятельно дойти до транспортного средства спасателей, где его ждал врач.

Поисково-спасательная операция в шахте продолжалась в течение 18 часов.

Землетрясение произошло 29 января около 14 часов дня на глубине 770 метров. Его сила составила около 5 баллов по шкале Рихтера. В район землетрясения находились 32 шахтера.

Всех горняков, кроме одного, спасатели успешно подняли на поверхность. В надежде найти последнего пропавшего они использовали тяжелую технику.

В операции по спасению приняли участие 26 спасательных команд, которые менялись каждые несколько часов.