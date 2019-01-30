Азаренко отыгралась со счета 1:5 во втором сете, но все равно уступила Квитовой 9 30.01.2019, 18:34

Виктория Азаренко

ФОТО: TVP.PL

Белорусская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Белоруска Виктория Азаренко (51 ВТА) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Санкт-Петербурге, передает pressball.by.

В матче 1/8 финала наша соотечественница уступила первой сеяной чешке Петре Квитовой (2) — 2:6, 6:7.

Отметим, что во втором сете Азаренко совершила внушительный камбэк, отыгравшись со счета 1:5.

Петра Квитова (Чехия, 2) — Виктория Азаренко (Беларусь, 51) — 6:2, 7:6 (3)