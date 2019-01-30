Россиянам предсказали доллар по 80 из-за торговой войны Китая и США 1 30.01.2019, 18:43

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Если Трамп и Си не договорятся, нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель.

Российский валютный рынок и экономику ждут новые потрясения в 2019 году в том случае, если поставленный на паузу торговый спор Китая и США снова войдет в фазу эскалации, передает finanz.ru.

Если к 1 марта американским и китайским переговорщикам не удастся достичь соглашения, а администрация Дональда Трампа пойдет на дальнейшее введение пошлин, обложив ими весь китайских экспорт, курс доллара может подняться до отметок 75-80 рублей, прогнозируют аналитики BCS Global Markets.

О начале переговоров Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились на саммите G20 в Аргентине в начале декабря. Тогда же Белый дом согласился отложить на 90 дней введение пошлин на китайский экспорт объемом еще 200 млрд долларов.

Китай согласился увеличить закупки в США соевых бобов, снизить пошлины на американские автомобили, а также закупить крупные партий сжиженного природного газа, однако по ключевому вопросу - о краже технологий и интеллектуальной собственности - за два месяца переговоров прогресса достичь не удалось.

«Если торговая сделка заключена не будет, а США введут 25% пошлину на весь китайский импорт, по истечении короткого периода времени экономика Китая замедлится до 4,5-5%. В Европе и на многих развивающихся рынках, вероятно, начнется рецессия разной степени тяжести, при этом экономика США также окажется под угрозой», - пишут аналитик BCS Global Markets

Замедление роста в Китае в мире обвалит глобальный спрос на сырьевые товары. Цены на нефть могут обвалиться вплоть до 30 долларов за баррель Brent, следует из оценок БКС. В результате инфляции в России ускорится до 5,5-6%, а реальные доходы населения упадут шестой год подряд - на 2-3%

Другой риск заключается в том, что дисбаланс на рынке нефти, от цены которой зависит две трети валютных доходов российской экономики, возникнет по не связанным с торговой войной причинам - например, из-за с ненадлежащего соблюдения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, или очередного сюрприза от США с точки зрения эффективности нефтяных технологий страны, считают в БКС.

В этом случае падение нефти до 40 долларов за баррель взвинтит курс доллара до 70-72 рублей, реальные доходы населения упадут на 0,5-1%, и инфляция разгонится до 4,8-5%.

Чтобы рубль оставался крепким, ему нужны тепличные условия с полным отсуствием каких-либо внешних потрясений. Впрочем, и в этом случае рост курса российской валюты будет незначительным - до 62 рублей за доллар, прогнозирует БКС.

Рост ВВП в таком сценарии составит 1-1,5%, инфляция на конец года будет колебаться около 4,2-4,5% год к году, а реальные доходы населения вырастут на 1-1,5%.