Кто проходит по «делу медиков» 1 30.01.2019, 18:55

1,158

иллюстрационное фото

В Генпрокуратуре сообщили, что 63 фигуранта — из коммерческих структур.

Суды рассматривают уголовные дела о коррупции в системе здравоохранения. Tut.by поинтересовался в Генпрокуратуре, сколько фигурантов на сегодняшний момент в громком деле и кому была изменена мера пресечения.

21 декабря 2018 года генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что по «делу медиков» еще «большое количество людей остается под стражей». И пообещал предоставить более точную информацию позже. На следующий день в ведомство был направлен запрос со следующими вопросами: сколько обвиняемых и подозреваемых по данному делу? сколько фигурантов остается в СИЗО? кому во время предварительного расследования была изменена мера пресечения? сколько среди обвиняемых врачей, бизнесменов и руководителей?

— Комитет государственной безопасности ведет предварительное следствие по 4 уголовным делам, в рамках которых 93 человека имеют процессуальные статусы обвиняемых и подозреваемых: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур, — такой ответ на вопросы мы получили сегодня, 30 января, за подписью начальника отдела информации Анжелики Курчак.

Впервые о громком деле, напомним, рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик летом 2018 года. По его словам, суммы взяток доходили до 350 тысяч долларов, комитет задержал тридцать три чиновника из сферы здравоохранения. Задержания продолжались, но некоторые фигуранты успели выйти на свободу (им изменили меру пресечения) и вернуться на работу, только уже в другом статусе. Например, не главного, а рядового врача. За решеткой оказались не только сотрудники здравоохранения, но и руководители, сотрудники коммерческих структур. По версии следствия, они давали врачам взятки, чтобы учреждение закупало их оборудование.