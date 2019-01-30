Демократы давят на министра финансов США после снятия санкций с компаний Дерипаски 2 30.01.2019, 19:03

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В Конгрессе США демократы подняли вопрос о связях между министром и миллиардером Леонидом Блаватником.

Члены Демократической партии США заявили о потенциальном конфликте интересов со стороны министра финансов Стивена Мнучина в связи с решением снять санкции с компаний Олега Дерипаски.

Во вторник в Конгрессе США демократы подняли вопрос о связях между министром и миллиардером Леонидом Блаватником, который получит финансовую выгоду от исключения из санкционного списка компаний Дерипаски. В письме Мнучину два высокопоставленных представителя демпартии указали, что связь министра с развлекательным бизнесом, частично принадлежащим миллиардеру-донору Блаватнику, крупному инвестору компании «Русал», является «потенциальным конфликтом интересов», пишет (The New York Times https://www.nytimes.com/2019/01/29/us/politics/steven-mnuchin-russia-sanctions.html) (перевод - (newtimes.ru https://newtimes.ru/articles/detail/176577/ )). Вопросы о возможных конфликтах интересов Мнучина возникли, когда демократы «надавили» на администрацию Трампа по поводу условий сделки по снятию санкций с «Русала».

Из конфиденциального документа, раскрытого ранее The New York Times, следует, что условия соглашения с Дерипаской были намного более мягкими, чем об этом говорилось ранее. У членов его семьи и сторонников остались «существенные доли» в бизнесе миллиардера, кроме того, ему списали сотни миллионов долларов долга.

Тони Сайег, помощник министра финансов по связям с общественностью, сказал, что Мнучин не имеет «никаких деловых отношений» с Блаватником, и что любые последствия конфликта интересов или этические проблемы являются «абсурдными». Кроме того, Сайег назвал Блаватника «известным донором республиканской партии». Пресс-секретарь Блаватника заявил в свою очередь, что его шеф никогда не занимался бизнесом напрямую с Мнучиным.

Администрация США объявила о введении санкций в отношении Дерипаски и его компаний в апреле 2018 года. Ограничения с En+, «Русала» и «Евросибэнерго» были сняты после того, как бизнесмен снизил свою долю в них, утеряв контроль.