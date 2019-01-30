Трамп поздравил Гуаидо с началом президентства 3 30.01.2019, 19:21

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ФОТО: AFP

Хуан Гуаидо и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о регулярных контактах.

Президент США в телефонном разговоре поздравил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным главой страны, с началом президентства. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает The Hill.

Трамп позвонил «поздравить его с историческим вступлением в должность президента», а также чтобы «укрепить решительную поддержку борьбы Венесуэлы за восстановление демократии», цитирует газета заявление спикера Белого дома Сары Сандерс, передает РБК.

Гуаидо в ответ поблагодарил Трампа и отметил важность выступлений протеста, которые организованы оппозицией Венесуэлы. Трамп и Гуаидо согласились поддерживать регулярные контакты, сообщил Белый дом.

Гуаидо написал о разговоре в своем Twitter: «Я высоко ценю звонок президента США Дональда Трампа, который вновь заявил о своей полной поддержке нашей работы по достижению демократии».

Во время многотысячного митинга местной оппозиции 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом и заявил о намерении провести новые выборы.