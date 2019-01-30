закрыть
30 января 2019, среда, 19:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Трамп поздравил Гуаидо с началом президентства

3
  • 30.01.2019, 19:21
  • 1,151
ФОТО: AFP

Хуан Гуаидо и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о регулярных контактах.

Президент США в телефонном разговоре поздравил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным главой страны, с началом президентства. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает The Hill.

Трамп позвонил «поздравить его с историческим вступлением в должность президента», а также чтобы «укрепить решительную поддержку борьбы Венесуэлы за восстановление демократии», цитирует газета заявление спикера Белого дома Сары Сандерс, передает РБК.

Гуаидо в ответ поблагодарил Трампа и отметил важность выступлений протеста, которые организованы оппозицией Венесуэлы. Трамп и Гуаидо согласились поддерживать регулярные контакты, сообщил Белый дом.

Гуаидо написал о разговоре в своем Twitter: «Я высоко ценю звонок президента США Дональда Трампа, который вновь заявил о своей полной поддержке нашей работы по достижению демократии».

Во время многотысячного митинга местной оппозиции 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом и заявил о намерении провести новые выборы.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип