Белорусы о протестах в Венесуэле: Та же участь ожидает и Лукашенко 30.01.2019, 19:44

Фото с сайта news24ua.com

Все диктаторы плохо заканчивают.

В Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против диктатора Николаса Мадуро.

23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. 35-летний Гуайдо принес присягу перед десятками тысяч своих сторонников в центре Каракаса, назвав Мадуро диктатором и тираном и провозгласил, что намерен сформировать переходное правительство и провести честные выборы президента.

Белорусы активно следят за происходящим в латиноамериканской стране. Большинство читателей Charter97.org выражают поддержку борящемуся за свободу венесуэльскому народу, а также надеются, что подобные события произойдут и в Беларуси. Приводим некоторые комментарии читателей:

«Абсолютная власть развращает. Народ, переставший быть народом, потерявший свою гордость, честь и достоинство, становится стадом. При любой диктатуре.

И пока утопические произведения Оруэлла не стали повсеместной былью, пора проснуться!»

«Сколько бы он не стягивал технику, сколько бы не ставил себе охраны, рано или поздно это для него закончится плохо. Дело в том, что золотые запасы которые можно тратить на охрану становятся меньше, те же силовики пускай и получают больше, чем большинство людей в нашей стране, но пускай они задумаются, что они готовят своим детям? Эти силовики не вечны, денег на их зп и пенсию тоже будут уменьшатся, так как не работает экономика.

Так хочется спросить у всех этих силовиков, что вы оставите своим детям? Квартиру купленную за деньги народа, пускай, а высокую коммуналку кто будет платить? Машину может оставите, но топливо тоже скоро будет стоить как в Европе. Вашим детям и внукам останутся только долги государства, и это только благодаря вашему безразличию к тому, что происходит у нас».

«Все диктаторы в конце концов приходят к краю своей пропасти. Та же участь ожидает и Мадуро, и Путлера, и Луку. И нет им нигде и не в чём спасения, каждый из них в свои время заплатит за все свои злодеяния. Никто не останется забыт и ничто не будет забыто».

«Лукашенко очень страшно, когда его дружков диктаторов один за другим восставшие народы уничтожают. Значит, очередь движется к нему. И очень сильно удавливает его, когда пропадают награбленные им деньги. Скоро, возможно, узнается та венесуэльская тайна. Нет в последнее время нигде на земле для диктаторов спокойного места, где самому спрятаться в случае чего и спрятать награбленное».

«Все диктаторы очень похожи: жажда власти, личное обогащение и роскошь, ненависть к своему народу и трусость, как правило с психическими расстройствами считают себя сверх умными и сверх человеками в итоге доводят свои страны до крайней нищеты и очень плохо кончают».

«Власть забита негодяями, и негодяями забита историческая память от этих негодяев. Это их культ идолов-негодяев, ими навязываемый обществу. Забили собой просвет, ничего светлого. Власть тьмы, которую хотят все продлить без конца.

Но выдохнутся. Украина значительно посветлела, когда после Майдана, начала это чуждое нормальной жизни и здравому смыслу, ломать и выкидывать. Это очищение от мрака, мракобесов и их диктатуры».

«Еще один диктатор и друг Лукавого накрылся медным тазом».

«Вы такими предложениями Лукавого точно до инсульта доведете. Не пугайте дедушку-диктатора, ему теперь и так не сладко».

«Режим мадуро обречен. Через некоторое время , нефть Венесуэлы хлынет на мировые рынки. Цены на нефть упадут очень сильно».

«Так кончают все диктаторские режимы. Что б не говорили,сколько гадости не выливали но демократия при диктатуре не живет... Армия против народа не пойдет,это генералы быстро прочухают, cвоя голова дороже».

«Ребята! Какие Вы молодцы. Вперед и только вперед! Мы берем с Вас пример!»

«Армия не пойдет против народа. В Беларуси так это стопудово. Авторитет чкловца и его генералов там ниже плинтуса. Не забывайте, что именно Армия поставила чкловцу правильный диагноз и дала ему ногой под зад из своих рядов. Чаушеску расстреляли десантники. Как бы история не повторилась…»

«Гуайдо - нормальный, образованный, умный человек, которому не надо себе делать понты и создавать из себя божка, чтобы преодолеть свои убогие комплексы, в которых ходили, и которым власть никогда не могла принадлежать, но все таки упала к ним по недоразумению. Беречь себя нужно от недостойных у власти, они уничтожат твою жизнь на многие годы, или полностью ее уничтожат. Эти все дурные диктаторы выскочки с низа, которым лучшее место там прожить. Венесуэла победила свою ошибку, которая ей очень дорого обошлась. Теперь победа должна состояться у нас».

«Венесуэльцы! Скидывайте дебильного водителя автобуса, а мы скоро погоним своего конюха».

«Даже Гондурас против Мадуро. А если серьезно - молодцы венесуэльцы: в них стреляют, а они поднимаются и идут снова в бой!.. Этот народ уже не победить!»

«Друганы Лукавого уходят в небытие... Скоро и твой выход. Жди…».

Очередные антиправительственные манифестации пройдут в среду по всей территории Венесуэлы. Как ожидается, жители южноамериканской республики выйдут на улицы, чтобы выразить поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.