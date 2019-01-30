Соболенко, Саснович, Азаренко, Лапко и Морозова - в составе сборной Беларуси на матч Кубка федерации 30.01.2019, 19:52

Фото: tut.by

Матч пройдет 9-10 февраля в Германии.

Капитан женской сборной Беларуси Татьяна Пучек определилась с составом на четвертьфинальный матч Кубка федерации с командой Германии. В обойму попала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, передает pressball.by.

В состав сборной Беларуси вошли: Арина Соболенко (10 ВТА), Александра Саснович (33), Виктория Азаренко (51), Вера Лапко (63), Лидия Морозова (40 парн.).

Матч пройдет 9-10 февраля в Германии.