Президент Германии не смог улететь из Эфиопии из-за проблем с самолетом 30.01.2019, 20:02

Франк-Вальтер Штайнмайер

Неполадка произошла в системе сжатого воздуха.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не смог улететь из Эфиопии из-за неполадок с правительственным лайнером Airbus А340 «Теодор Хойс». Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на его офис.

Отмечается, что неполадка произошла в системе сжатого воздуха. Поломку должны устранить в аэропорту Аддис-Абебы, до окончания ремонта самолета делегацию из 55 человек разместят в одном из местных отелей. Изначально президент должен был вылететь из Эфиопии в 12:50 (14:50 по Минску), передает (РБК https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c51d51c9a7947ff4852068a?from=newsfeed).

В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, на котором она направлялась на саммит G20 в Аргентину, вернулся в Кельн из-за технических неполадок. В результате канцлер пропустила начало саммита и вылетела в Буэнос-Айрес обычным рейсом авиакомпании Iberia. В начале января министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер прервал поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета. Перед вылетом из Малави в Замбию у лайнера отказал клапан в правом двигателе. Министр также воспользовался регулярным рейсом.