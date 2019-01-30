Самый дорогой снеговик в мире был слеплен в Беларуси 8 30.01.2019, 20:13

3,368

Фото: Брестская газета

Его слепили возле аккумуляторного завода в Бресте.

По мнению судьи, это незаконное массовое мероприятие. Юлия Ничипорук с семьей 5 января приехала к заводу АКБ, чтобы посмотреть на стройку. Дом Юлии находится в двух километрах от предприятия, которое она считает опасным.

На заседании в суде Брестского района 30 января женщина сказала, что проводила время с маленькими детьми.

— Дети попросили украсить снеговика. Мы нашли в машине конструктор, из деталей которого сделали глаза и нос, и листовку со стикерами, из которых сделали «ведро» и украшение на средний круг, — приводит слова Юлии на суде «Брестская газета».

Тот самый снеговик, за которого судили брестчанку. Он может смело претендовать на звание самого дорогого снеговика в мире.

Фото Брестская газета

В протоколе, составленном милицией, говорилось о том, что Юлия Ничипорук, находясь вблизи завода ООО «АйПауэр», с целью выражения публичного протеста против строительства аккумуляторного завода «разместила на среднюю часть снеговика листовку «Прэч атруту! Не заводу! Гаспадарыць тут народу!», а также на верхнюю часть снеговика 4 стикера на самоклеящейся ленте с надписями «Нет заводу АКБ в Бресте, свинец@жизни.нет».

Судья Маручек признал Юлию Ничипорук виновной в участии в незаконном массовом мероприятии. Ее оштрафовали на 25,5 рублей.

В интервью журналистам после суда Юлия сказала, что считает свою вину в суде недоказанной. По ее словам, она ничего не нарушила, и решение вынесено неправильно.

— Будете еще лепить снеговиков? — спросил один из репортеров.

— Буду, — рассмеялась Юлия.

Юлия получила штраф – одну базовую величину

На странице в Фейсбуке «Брестской газеты» и сообществе Брест против строительства свинцовых АКБ люди обсуждают суд:

«Т.е. если мама выводит на прогулку больше одного ребенка, то это уже массовое мероприятие? А если одного ребенка и одну собаку?»

«Стыдно за такой фарс от суда. Стыдно за власть и отдельных чиновников, чхать хотевших на мнение людей».

«Не ведаю, як назваць тое, што адбылося (дно, зазеркалье, пекла...). Толькі гэта зусім НЕ лепшы суд».

«Дорогие нынче снеговики».

«А в каком размере дали штраф снеговику? Или он не явился в суд в связи с потеплением?»

«Позорище, стыд какой... за снеговика..»

Напомним, за прошлый год брестские власти разрешили противникам строительства завода АКБ провести только одно мероприятие. Активисты собрали сорок тысяч подписей против строительства предприятия.

На протяжении года каждое воскресенье противники завода выходят на центральную площадь Бреста кормить голубей. Таким образом люди проявляют молчаливый протест.