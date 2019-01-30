Автобусы в Минске стояли 50 минут из-за аварии на МКАД 1 30.01.2019, 20:22

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фото с сайта minsknews.by

ДТП произошло в районе путепровода на 25-м километре МКАД.

На 50 минут останавливалось движение общественного транспорта в Минске в результате аварии на МКАД, сообщает агентство "Минск-Новости".

ДТП произошло в районе путепровода на 25-м километре МКАД, где идёт ремонт. В "Минсктрансе" подчёркивают, что авария случилась не с их транспортом. Однако с 15:06 до 15:57 на участке МКАД — проспект Дзержинского в направлении станции метро "Малиновка" стояли автобусы маршрутов №№ 28, 30, 47С, 96, 97, 104, 114С, 144С, 180С.

Кстати, на этом участке и так возникают неудобства в связи с ремонтом путепровода. Если в узком месте не могут разъехаться автомобили (со стороны Лошицы в направлении Малиновки теперь только одна полоса для движения), образуется затор, в который попадают и автобусы с пассажирами.