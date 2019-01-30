Германия признает парламент Венесуэлы единственным легитимным институтом 5 30.01.2019, 20:26

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Фото: rumigration.com

Лишь Национальная ассамблея может проложить дорогу к новым выборам президента Венесуэлы.

Только Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы может проложить дорогу к новым президентским выборам. Об этом государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle в среду, 30 января. По его словам, официальный Берлин признает венесуэльский парламент "единственным легитимным институтом". Диктатор Николас Мадуро "контролирует все институты страны", что дает ему возможность "доминировать на выборах и фальсифицировать их", подчеркнул госминистр.

Евросоюзу удалось выработать единое мнение по ситуации в Венесуэле, чему способствовали, среди прочего, значительные усилия главы МИД ФРГ Хайко Маса, добавил Аннен. Многолетние попытки ЕС наладить диалог с Мадуро не принесли положительного результата, отметил он.

Госминистр особо выделил значимость дальнейших переговоров не только в рамках Евросоюза, но и со странами Латинской Америки, подчеркнув "удивительное единство и непоколебимость" в их позиции. "Мы рассчитываем на громкие голоса наших латиноамериканских друзей", поскольку ситуация является неприемлемой и продолжает ухудшаться, добавил Аннен.

Мадуро исключил возможность выборов до 2025 года

В свою очередь, Николас Мадуро в интервью российскому агентству РИА "Новости" заявил, что новые выборы возможны не ранее 2025 года. "Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", - подчеркнул он.

Председатель парламента объявил себя и.о. президента

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий диктатор Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничительные меры подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.