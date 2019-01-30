В Пинске четырех преподавателей ССУЗов подозревают в получении взятки 2 30.01.2019, 20:33

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Преподаватели брали от студентов деньги и подарочные сертификаты за хорошие оценки на экзаменах.

В Пинске заместителя директора и трёх преподавателей одного из средних специальных учебных заведений подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Речь идет о январе 2019 года. Преподаватели брали от студентов деньги и подарочные сертификаты за хорошие оценки на экзаменах.

Следственный комитет завел на педагогов уголовное дело за получение взятки.

В рамках расследования выясняются причины и условия, которые способствовали этому преступлению.