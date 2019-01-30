закрыть
30 января 2019, среда, 22:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Пинске четырех преподавателей ССУЗов подозревают в получении взятки

2
  • 30.01.2019, 20:33
  • 1,345
иллюстрационное фото

Преподаватели брали от студентов деньги и подарочные сертификаты за хорошие оценки на экзаменах.

В Пинске заместителя директора и трёх преподавателей одного из средних специальных учебных заведений подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Речь идет о январе 2019 года. Преподаватели брали от студентов деньги и подарочные сертификаты за хорошие оценки на экзаменах.

Следственный комитет завел на педагогов уголовное дело за получение взятки.

В рамках расследования выясняются причины и условия, которые способствовали этому преступлению.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип