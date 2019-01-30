ЦИК зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты Украины 6 30.01.2019, 20:47

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Владимир Зеленский

У ЦИК возникли вопросы по поводу срока проживания Зеленского в Украине.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания 30 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты Украины.

Проект постановления о регистрации кандидата зачитал член ЦИК Украины Олег Диденко.

"Предлагается проектом решения зарегистрировать кандидата на пост президента Украины Зеленского. Образование высшее, проживает в Киеве. Выдать Зеленскому удостоверение кандидата установленной формы", - зачитал Диденко.

В ходе голосования один член ЦИК воздержался.

"Кто за? 15 - за. Против нет. Один воздержался. Проект постановления принят", - заявила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

"Владимир Зеленский не присутствует на сегодняшнем заседании. Ведь он имеет право как прийти, так и не прийти. Поэтому ему лично не вручено удостоверение кандидата", - объяснили в пресс-службе ЦИК.

У ЦИК возникли вопросы по поводу срока проживания Зеленского в Украине

Согласно юридической регистрации, Владимир Зеленский не проживает на территории Украины в течение полных 10 лет. Об этом сообщил член ЦИК Олег Диденко.

По его словам, при рассмотрении заявления о выдвижении Зеленского кандидатом на пост президента в ЦИК возникли вопросы по поводу законности регистрации его кандидатом.

"Место регистрации на территории Украины у него было зарегистрировано с 14 августа 2009 года. То есть, 10 лет - это с 31 марта 2009 года или чуть позже. Четыре месяца и 13 дней (не хватает, - ред.). Поэтому, если исходить из формальных данных регистрации, то можно говорить, что он не проживает в Украине в течение 10 предыдущих лет", - сообщил Диденко.

Отвечая на вопрос, член ЦИК подтвердил, что для проживания в течение 10 лет Зеленскому не хватает 4 месяцев.

"Но это с точки зрения регистрации. Впрочем, мы сегодня установили, что регистрация кандидата - это не единственный критерий, по которому надо оценивать факт проживания или непроживания в Украине. ЦИК в принятии решения исходил из того, что важен не только формальный подход - наличие регистрации, но и факт фактического проживания или непроживания", - добавил он.

По словам представителя комиссии, ЦИК должен был изучить документы, которые бы подтвердили, что Зеленский проживал по факту на территории Украины.

"Были исследованы другие документы. Они подтвердили, что Зеленский в этот период физически находился на территории Украины, работал, проживал. В подтверждение нам были предоставлены копии паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Там были отметки, даты въезда и выезда. Там очень незначительное время фактического пребывания за границей. В целом оценили в постановлении, что это соответствует требованиям закона о непрерывном проживании на территории Украины", - добавил он.

По словам члена ЦИК, Зеленский выезжал в разные страны.

"Во-первых, это персональные данные. Во-вторых, там разные страны", - сказал Диденко.